Ewan McGregor kruipt mogelijk in de huid van Black Mask, een schurk uit de Batman-reeks. De Schotse acteur is in onderhandeling voor een rol in de spin-off Birds of Prey.

McGregor is in beeld om de rol van Roman Sionis te spelen, beter bekend als Black Mask, schrijft Variety vrijdag. Deze maffiabaas is even oud als Bruce Wayne (in zijn vrije tijd Batman) en een van de bekendste vijanden van de superheld.

Naast McGregor, zullen in de DC-comic ook onder anderen Margot Robbie (Harley Quinn), Jurnee Smollett-Bell (Black Canary), Mary Elizabeth Winstead (Huntress) en Rosie Perez (Renee Montoya) hun opwachting maken. Naar een actrice voor de rol van Cassandra Cain wordt nog gezocht.

Birds of Prey wordt geregisseerd door Cathy Yan, die vooral bekend is van Dead Pigs. De film moet op 7 februari 2020 in de bioscoop verschijnen.