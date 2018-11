Kate Mara en Simon Pegg gaan samenspelen in een nieuwe film van de Britse filmmaker Vaughn Stein. Het koppel neemt de hoofdrollen in Inheritance op zich.

Volgens The Hollywood Reporter draait Inheritance om een rijke en machtige familie waarvan het hoofd plotseling komt te overlijden, waarna zijn vrouw en dochter te maken krijgen met een geheime erfenis die hun leven dreigt te ontrafelen en te vernietigen.

Mara speelde eerder in films als Brokeback Mountain en The Martian en was daarnaast te zien als journalist Zoe Barnes in House of Cards. Pegg werd bij het publiek bekend van zijn rollen in Hot Fuzz en Shaun of the Dead. Ook is hij te zien in de Mission Impossible-reeks.