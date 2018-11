Netflix heeft een vierde seizoen besteld van de comedy The Ranch, waarin onder anderen Ashton Kutcher te zien is. Danny Masterson zal in dat seizoen niet meer te zien zijn.

The Ranch gaat over de plattelandsfamilie Bennett waarvan de jongste zoon (Kutcher) terugkeert naar huis na een mislukte carrière in het American football.

Danny Masterson speelde de oudere broer van Kutcher, maar werd in december ontslagen na beschuldigingen van seksueel geweld.

Afgelopen juni ging het derde seizoen van de serie van start. Daarin was Masterson nog te zien. Hij zal vertrekken in de tweede helft van de reeks, die naar verwachting binnenkort beschikbaar komt.

De makers van de serie hebben Dax Shephard aangetrokken als versterking. De Parenthood-acteur gaat Luke spelen, een oud-militair met een verleden in het dorp. Debra Winger en Sam Elliot spelen de ouders van het gezin Bennett.