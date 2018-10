Na Naomi Watts krijgt ook Josh Whitehouse een rol in de prequel van de HBO-serie Game of Thrones.

Dit meldt Deadline.

Whitehouse is een Britse acteur die bekendheid kreeg met rollen in de muziekfilm Northern Soul en The Happy Worker. Whitehouse speelt ook in de nieuwe versie van de romantische filmkomedie Valley Girl. In de remake speelt hij de rol die Nicolas Cage in het origineel in 1983 speelde. Momenteel is Whitehouse te zien in de BBC-serie Poldark en in een billboardcampagne voor Burberry.

HBO maakte dinsdag bekend dat Naomi Watts een hoofdrol heeft in de nog titelloze serie die zich duizenden jaren voor Game of Thrones afspeelt. Het idee voor een prequel van Game of Thrones (GOT) is afkomstig van de Britse scenariste Jane Goldman en GOT-schrijver George R.R. Martin.