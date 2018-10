Jennifer Aniston krijgt 1,1 miljoen dollar (ongeveer 884.000 euro) per aflevering voor haar hoofdrol in de nieuwe dramaserie van Apple, over ochtendtalkshows in New York. Haar tegenspeelster Reese Witherspoon ontvangt hetzelfde bedrag.

Uit een overzicht van Variety blijkt dat er meer sterren zijn die zulke bedragen met tv-series verdienen. Zo krijgt Walking Dead-hoofdrolspeler Norman Reedus 1 miljoen dollar voor iedere aflevering. Evenveel als Elisabeth Moss voor The Handmaid's Tale.

Het hoogste bedrag gaat naar Javier Bardem, die voor de nieuwe Amazon-serie over de Spaanse veroveraar Hernán Cortés 1,2 miljoen dollar per aflevering ontvangt. Zijn totale salaris zou echter lager kunnen uitvallen, omdat de miniserie uit slechts vier afleveringen bestaat. Wel verdient de acteur, net als Aniston en Witherspoon, nog extra bij als uitvoerend producent.

Bij de reguliere televisie spant zangeres Kelly Clarkson de kroon. Als jurylid bij The Voice krijgt ze voor een volledig seizoen 14 miljoen dollar, wat neerkomt op ongeveer 560.000 dollar per aflevering.