Bohemian Rhapsody, de langverwachte biopic over Queen-zanger Freddie Mercury, draait vanaf donderdag in de bioscoop. Lees hieronder wat Nederlandse recensenten van de film vinden.

Het Parool - Drie sterren

"Een groter bezwaar is dat de film Mercury's identiteit niet volledig wil omhelzen. We zien geen seks, we zien geen vuiligheid, we zien alleen hints van drugsgebruik en echt extravagant wordt het nergens. Mercury is vervangen door een familievriendelijke, sociaal acceptabele versie van zichzelf. Als biografisch rockdocument is Bohemian Rhapsody daardoor oppervlakkig en inwisselbaar. Misschien zelfs waardeloos.

Muzikaal valt er echter veel te genieten. Als we Freddie zien zingen, of het nu tijdens de repetities is of tijdens concerten, hóór je ook echt Freddie. Dat is te danken aan Mercury-imitator Marc Martel, die nauw met Malek (Rami Malek, red.) samenwerkte en alle partijen inzong op zijn bewegingen. Het resultaat is verbluffend."

De Telegraaf - Drie sterren

"De betrokkenheid van de band bij het tot stand komen van Bohemian Rhapsody heeft zeker voordelen. Zo werd een schat aan audiomateriaal ontsloten, van originele studio-opnamen tot concertregistraties. Onder meer van hun legendarische Live Aid-optreden: het vertrek- en eindpunt van deze film.

Toch is er ook een nadeel aan het feit dat Brian May en zijn Queen-collega's een dikke vinger in de pap hadden. Erg veel scherpe kantjes heeft het drama niet meer. Op de privéperikelen van Mercury na dan, die in een wanhopige zoektocht naar zijn seksuele identiteit de weg geregeld kwijtraakt. Maar verder krijgen we een opgepoetste versie van het bandverhaal te zien, die weinig inzicht verschaft in de onderlinge verhoudingen."

De Volkskrant - Drie sterren

"Het tot op twee derde door Bryan Singer geregisseerde Bohemian Rhapsody (de Amerikaan haakte om onduidelijke redenen af) werd afgerond door Dexter Fletcher, die echter geen regiecredit kreeg. Hun film wil een biografie zijn van zowel Mercury als diens band, maar verliest bij het aaneenrijgen van de vele Queen-momentjes (zoals de eindeloze hoeveelheid stemopnamen voor dat 'Galileo Figaro') wel iets aan vertelkracht.

Dat drummer Roger Taylor en gitarist Brian May (vertolkt door een akelig goed gelijkende Gwilym Lee) optraden als 'consultants' van de film, blijkt uit momenten waarin Bohemian Rhapsody ook even stilstaat bij de creatieve inbreng van de overige bandleden, van hen die niet Mercury heten: kijk, hij bedacht dat basloopje en hij de boem-boem-klap van We Will Rock You. Ook hun terugkerende afkeer van Mercury's hang naar mateloosheid en aanbidding náást het podium (pas nou toch op, jongen!) voelt opgelegd. Bohemian Rhapsody is een amusante, maar ook wat moralistische rockbiografie."

NRC - Drie sterren

"Freddie Mercury had een uitzinnige film kunnen opleveren. Wat een leven. De immens getalenteerde voorman van Queen, 's werelds grootste stadionband, bekend om zijn homoseksuele poses - glamrocker, leernicht - zonder ooit uit de kast te komen. Tot hij in 1991 aan aids overleed.

Bohemian Rhapsody is niet die film, maar een brave biopic om Queen-fans en de andere bandleden te behagen. Best vermakelijk door de muziek en de prima vertolking van Rami Malek, die ondanks zijn te nadrukkelijke hamstergebit echt in Freddie Mercury verandert. Maar onwaarachtig."

AD - Vier sterren

"Tragiek ligt voortdurend op de loer in deze film, die suggereert dat de poplegende door zijn biseksualiteit een gespleten persoonlijkheid had met bijhorend onberekenbaar gedrag. Zijn liefde voor kledingverkoopster Mary Austin wordt aandoenlijk uit de doeken gedaan, maar Bohemian Rhapsody toont ook hoe Mercury op jongens viel, waardoor zijn relatie met Mary stukliep met veel hartzeer tot gevolg."

Trouw - Drie sterren

"De filmmakers lijken weinig geïnteresseerd in de historische context van Queens grensverleggende popkunst. Zelfs de ontstaansgeschiedenis van het nummer Bohemian Rhapsody levert eerder geestige kolder op dan inzicht in componeren. En toch is de film bij vlagen heerlijk om naar te kijken. Dat heeft veel te maken met acteur Rami Malek (Mr. Robot). Met grote ogen en steeds dikkere snor komt hij niet alleen uiterlijk behoorlijk in de buurt van de in 1991 overleden Mercury, hij weet vooral diens exuberante energie voor publiek mooi weer te geven."