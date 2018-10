Toni Collette is toegevoegd aan de cast van Knives Out, het nieuwe moordmysterie van Last Jedi-regisseur Rian Johnson. De Australische actrice voegt zich onder meer bij Daniel Craig, Chris Evans en Jamie Lee Curtis.

Variety meldt dat de productie begin november van start gaat. Over de plot is nog niets bekend, alleen dat het om een modern moordmysterie in een klassieke whodunitstijl zou gaan. Daniel Craig speelt een detective die onderzoek doet. Collettes rol is nog onduidelijk.

Rian Johnsons bracht vorig jaar Star Wars: The Last Jedi uit, die wereldwijd ruim 1,3 miljard dollar opbracht. Met zijn nieuwste film lijkt hij terug te grijpen op zijn regiedebuut Brick, een detectivefilm waarin tiener Joseph Gordon-Levitt de verdwijning van zijn ex-vriendin onderzocht.

Collette was onlangs nog te zien als gekwelde moeder in de horrorfilm Hereditary. Ze brak door in 1994 toen ze een Golden Globe-nominatie kreeg voor Muriel's Wedding en werd voor haar bijrol in The Sixth Sense genomineerd voor een Oscar.

Ook ontving ze Globe-nominaties voor Little Miss Sunshine en de serie United States of Tara. In deze serie speelt ze een vrouw met een meervoudige persoonlijkheidsstoornis.