Op 31 oktober is het Halloween. Om helemaal in de sfeer te komen van het griezelige feest, waarbij Amerikanen langs de deur gaan in kostuums, zet Superguide voor NU.nl op een rij welke nieuwe horrorfilms en -series je kunt gaan kijken op Netflix en in de bioscoop.

Films

Halloween - Bioscoop

Langverwacht vervolg op de klassieke horrorhit uit 1978, met opnieuw Jamie Lee Curtis als de vrouw die af moet zien te rekenen met de gemaskerde seriemoordenaar Michael Myers.

The Nun - Bioscoop

Nieuwe spin-off van de populaire Conjuring-reeks, over een priester die het in een Roemeens spookkasteel met een bloeddorstige non aan de stok krijgt.

Hell Fest - Bioscoop

In een nachtelijk themapark voor horrorfanaten blijkt tussen de bezoekers een echte seriemoordenaar rond te lopen.

The Exorcist - Bioscoop (eenmalig te zien)

Griezelklassieker uit 1973 over een meisje dat door de duivel wordt bezeten en de twee priesters die de kwade kracht moeten zien uit te drijven.

Malevolent - Netflix

In Malevolent zien we hoe broer en zus Jackson en Angela nietsvermoedende mensen op het verkeerde been zetten als nep-ghosthunters. Tot ze opeens in het verkeerde huis terechtkomen en alles fout gaat (inclusief typische horrorkinderen).

Apostle - Netflix

Deze Netflix Original draait om een doorgedraaide sekte en een man die probeert zijn zusje uit dezelfde cult te redden. Misschien komt deze wel het dichtst bij een echt eng halloweengevoel door de bloederige beelden.

Series

The Haunting of Hill House

Een gloednieuwe Netflix Original over een familie die gebukt gaat onder het vervloekte Hill House. Met een belangrijke rol voor Michiel Huisman. De reviews waren zeer positief en Stephen King noemde The Haunting of Hill House zelfs het werk van een genie.

The Curious Creations of Christine McConnell

The Curious Creations of Christine McConnell is een kookshow met een plot, gepresenteerd door de onnavolgbare Christine McConnel, een bakker met een voorliefde voor enge creaties. Je ziet niet alleen hoe ze het enge eten maakt, ook haar bijzondere huisdieren krijgen verhaallijnen.

Haunted

In Haunted vertellen mensen angstaanjagende waargebeurde verhalen uit hun verleden, samen met familieleden en vrienden. De kijkers zien die gebeurtenissen dan in een gedramatiseerde versie. Je vraagt je daarom steeds af of degene zijn verhaal verzint of dat er toch iets van waar is.

Chilling Adventures of Sabrina

De reboot van Sabrina: The Teenage Witch is Riverdale maar dan met een horrorsausje. Een duistere trip in hetzelfde universum als Archie en zijn vrienden (althans, dat denken we). De reviews voor Chilling Adventures of Sabrina zijn unaniem positief. Het tweede seizoen is al zeker.