Halina Reijn voelde zich een buitenbeentje bij de opnames van de Zweedse serie Conspiracy of Silence. In de rol van de Zweeds-Belgische CEO van een wapenfabriek, was ze de enige acteur die niet uit Scandinavië kwam.

"Ik voelde me zo'n sukkeltje. Ik kwam daar aan en heb me werkelijk nog nooit zo'n brugpieper gevoeld", vertelt de actrice aan De Telegraaf. "Alle acteurs kenden elkaar, het Scandinavische filmwereldje is - net als dat van Nederland - niet erg groot. En niemand weet daar wie ik ben, niemand stelde zich aan me voor. Het was een heel nederig moment en... dat was zó goed."

In de thrillerserie Conspiracy of Silence, die over internationale wapenhandel gaat, zijn alleen Reijns scènes niet in het Zweeds gesproken.

"In het begin vertaalde iemand nog wel iets voor me", legt de actrice uit. "Maar dat hou je natuurlijk niet lang vol in een discussie over de karakters van de personages. Verder waren ze heel aardig tegen me, hoor."

Daniël de Ridder hielp bij auditie

Om haar rol in de serie te bemachtigen, nam Reijn thuis een auditie op met haar iPhone. Haar vriend, oud-profvoetballer Daniël de Ridder, vertolkte alle tegenspelers in een vergaderscène. "Ik moest vooral laten zien dat ik autoriteit kan tonen tegenover een groep wapenhandelaren. Maggie is een vrouw die het juiste probeert te doen binnen de wapenhandel, ze vecht tegen corruptie."

Reijn: "Het was voor het eerst dat ik Daans hulp hierbij inriep: ik had niemand van mijn vrienden of collega's zo snel voorhanden. Maar het ging supergoed, want ik voelde me heel erg op mijn gemak. Als ik bij een collega-acteur in de huiskamer iets sta uit te beelden, kan dat soms best gênant aanvoelen."

Conspiracy of Silence werd in eigen land al lovend ontvangen en verschijnt deze week in Nederland op dvd en Lumière Series.