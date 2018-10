Acteur Max Willems stopt met het spelen van Q Bouwhuis in de soap Goede Tijden, Slechte Tijden. Zijn rol wordt overgenomen door Giovanni Kemper.

Willems verlaat de langstlopende Nederlandse soapserie voor een rol in College, een serie van Amazon. Daarin speelt de negentienjarige Willems een tweedejaars student met Europese roots en een drugsverleden. Endemol en RTL hebben het vertrek van Willems bevestigd tegenover Televizier.

De productie van College is in handen van Channing Tatum en Jill Soloway. Naast Willems hebben ook Amy Forsyth (Rise), Jessica Sula (Recovery Road), Zainne Saleh (The Night Shift), X. Lee, Birgundi Baker (The Chi) en Barrett Carnahan (Grown-ish) een rol bemachtigd, schrijft Deadline.

Kemper is een 27-jarige zanger, danser en acteur. Hij was in 2013 finalist in So You Think You Can Dance en speelde in de musicals Miss Saigon, The Lion King, Aladdin en Peter Pan. Kemper maakt op dinsdag 27 november zijn debuut in Meerdijk.