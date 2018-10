De opnames van het nieuwe en laatste seizoen van de dramaserie House of Cards zonder de ontslagen Kevin Spacey werden door de cast vreemd bevonden.

"Het was bizar", laat acteur Michael Kelley (Doug Stamper in de serie) in een interview in het Amerikaanse tijdschrift Variety weten. "Kevin was vaak een grote entertainer op de set. Hij deed mensen na, zong liedjes en liet iedereen vaak lachen. Het voelde heel gek toen dat allemaal wegviel."

Maar volgens Kelley heeft Robin Wright, de tegenspeelster van Spacey, die leegte volledig opgevuld. "Zij heeft ons geleid door het goede voorbeeld te geven."

Wright was ook degene die, na het vertrek van Spacey en de daaraan verbonden opschorting van de opnames van het zesde seizoen, Netflix en de studio MRC kon overtuigen toch door te gaan. Daarmee redde de 52-jarige actrice niet alleen het einde van de serie, maar ook om en nabij tweeduizend banen.

Het laatste seizoen van House of Cards is vanaf vrijdag 2 november op Netflix te zien.

Spacey werd beschuldigd van seksuele intimidatie en misbruik

De opnames van House of Cards werden in oktober 2017 stilgelegd nadat Spacey werd beschuldigd van seksuele intimidatie en misbruik. De 52-jarige acteur was als Frank Underwood de hoofdrolspeler in de laatste vijf seizoenen van de immens populaire Netflix-productie.

Hoewel de producenten al bezig waren een einde aan de serie te breien, veroorzaakten de affaires rondom Spacey complicaties. Na de beschuldigingen aan Spaceys adres stelde Netflix een onderzoek naar de acteur in en besloot de streamingdienst hem op basis daarvan niet meer terug te laten keren in de serie.