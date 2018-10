Producent en zender Paramount heeft twee afleveringen van de omstreden serie Heathers geschrapt na de aanslag op een synagoge in Pittsburgh. In de geschrapte afleveringen krijgen scholieren schietles.

De serie werd vorig jaar gemaakt, maar belandde op de plank na de bloedige schietpartij op een middelbare school in Parkland (Florida) in februari 2018. Daarna zou de serie in de zomer worden uitgezonden, maar een dodelijke schietpartij op een school in Santa Fe (Texas) dwong Paramount de serie nogmaals uit te stellen.

Uiteindelijk werd besloten in oktober de serie alsnog een plek te geven op de zender. Er werden een paar mogelijk schokkende scènes geschrapt en het aantal afleveringen werd teruggebracht van tien naar negen.

De uitzendingen begonnen 22 oktober, maar nu heeft Paramount na de aanslag in Pittsburgh, waar een man elf mensen doodschoot in een synagoge, toch besloten twee afleveringen niet uit te zenden, schrijft The Hollywood Reporter. De finale wordt maandagavond overigens wel uitgezonden.

De filmsatire uit 1988, met in de hoofdrollen Winona Ryder, Christian Slater en Shannen Doherty, heeft inmiddels een cultstatus verworven. Maar veel zenders en streamingdiensten zoals Netflix wilden hun handen niet branden aan de omstreden serie.