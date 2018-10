Liam Neeson is toegevoegd aan de cast van de comedy Made in Italy. Ook de zoon van de 66-jarige acteur, Micheál Richardson, heeft een rol in de film.

Neeson kruipt voor Made in Italy in de huid van Robert, een artiest uit Londen die terugkeert naar Italië om samen met zijn zoon (gespeeld door Richardson) het huis van zijn overleden vrouw te verkopen. De productie van de comedy start in april 2019, schrijft The Hollywood Reporter.

Neeson werd bij het grote publiek vooral bekend door zijn rol als Oskar Schindler in het oorlogsdrama Schindler's List. Daarnaast speelde hij ook de hoofdrol in de Taken-reeks, waar ook de Nederlandse Famke Janssen een rol in had.

Richardson speelde eerder in films als Vox Lux, Big Dogs en Anchorman 2.