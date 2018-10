In de afgelopen vijftig jaar heeft meer dan de helft van de bioscoopfilms in de VS een ‘R’-rating gekregen. Die beoordeling van de Motion Pictures Association of America (MPAA) houdt in dat bezoekers onder de zeventien jaar alleen onder begeleiding van een volwassene de zaal in mogen.

In totaal gaat het om meer dan zeventienduizend films sinds 1968, meldt The Hollywood Reporter naar aanleiding van een onderzoek dat de MPAA uitvoerde wegens hun vijftigjarig bestaan.

Op de tweede plaats kwam de ‘PG’-rating, een van de mildste beoordelingen uit het systeem. Voor films met een PG-rating geldt dat sommige beelden niet geschikt zijn voor kinderen en dat er een kindbegeleiding van ouders noodzakelijk is om de film te mogen bekijken. In die categorie ging het om een ruime 5.500 films.

In Nederland wordt sinds 2002 met het Kijkwijzer-systeem gewerkt, waarin naast verschillende leeftijdscategorieën een aantal vaste pictogrammen bestaat om aan te geven of er zaken als geweld, seks of drugsgebruik in de film voorkomen.

Om te achterhalen hoe de verhoudingen met betrekking tot filmbeoordelingen in de Nederlandse bioscopen liggen, is NU.nl in afwachting van een reactie van het NICAM, de organisatie achter de Kijkwijzer.