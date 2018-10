Halloween blijft goed scoren in de Amerikaanse bioscopen. Ook in de tweede week na de release voert de film de lijst van best bezochte films aan. A Star Is Born en Venom doen in hun vierde week ook nog steeds goede zaken.

Halloween bracht afgelopen week 32 miljoen dollar op in de VS. De teller staat nu al op 127 miljoen dollar. Internationaal komt daar ook nog eens ruim 45 miljoen bij. Daarmee is het budget van 10 miljoen dollar dat was uitgetrokken voor de film dik terugverdiend.

A Star Is Born, met glansrollen van Lady Gaga en Bradley Cooper, bracht in de vierde week 14 miljoen dollar op en staat tweede in de box office-lijst van afgelopen week. Venom was goed voor ruim 10 miljoen.

De drie blockbusters hebben ervoor gezorgd dat de verkoop van bioscoopkaartjes in oktober nu al de 757 miljoen dollar is gepasseerd. Dat is het beste resultaat voor de maand oktober sinds 2014.

Oktober is traditiegetrouw een slechte maand voor de Amerikaanse bioscopen.