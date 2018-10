De jeugd van rapper Wyclef Jean wordt verfilmd. Netflix maakt een animatiefilm van de Fugees-rapper.

Justin Marks schrijft het scenario van de film, schrijft Variety.

De 49-jarige Wyclef Jean werd geboren op Haïti en emigreerde al op jonge leeftijd naar de Verenigde Staten. Daar leerde hij muziek maken. Samen met zijn vriend Prakazrel Michel, beter bekend als Pras, en klasgenoot Lauryn Hill begonnen ze hiphoptrio Fugees.

"Ik ben opgegroeid in extreme armoede, maar ik had een rijk inlevingsvermogen", zegt de muzikant in een verklaring. "Nu zie ik dat fantastie realiteit wordt met Netflix. Met mijn productiepartners wil ik kinderen in sloppenwijk over de hele wereld laten zien dat ze nooit moeten stoppen met dromen."

Wanneer de film in productie gaat, is nog niet bekend.