Elke week worden er nieuwe films, series en documentaires toegevoegd op Netflix. Deze titels verschenen afgelopen week op de streamingdienst.

Series

Bodyguard is een grimmige thrillerserie van de bedenker van Line of Duty. Eerder dit jaar ontpopte Bodyguard zich tot een énorme hit op de BBC. Waar het om draait? De getraumatiseerde Afghanistan-veteraan David Budd (gespeeld door Game of Thrones' Richard Madden) voorkomt met veel geluk een grote aanslag en wordt gepromoveerd tot persoonlijke lijfwacht van de Secretary of Home Office, Julia Montague. De twee kunnen elkaar echter niet uitstaan.

Houd je van Riverdale? Dan is The Chilling Adventures of Sabrina echt iets voor jou. Het verhaal over de jonge heks Sabrina Spellman speelt zich namelijk af in hetzelfde universum. Waar Sabrina The Teenage Witch (1996-2003) nog een komische jeugdserie was, is deze nieuwe Netflix-show andere koek. Grimmiger, bloederiger met zelfs een vleugje horror.



Superheldenserie Legends of Tomorrow, met tijdreizende helden en slechteriken, is sinds deze week weer wekelijks te zien op Netflix. We zijn inmiddels beland in seizoen 4 en het team krijgt, nadat het demoon Mallus uit de weg ruimde, opeens te maken met meer magische monsters. Dit jaar doet Legends of Tomorrow overigens niet mee met de crossover tussen de andere 'Arrowverse'-shows Supergirl, Arrow en The Flash.





Bekijk bij Superguide welke series er nog meer op Netflix te zien zijn.

Films

In Batman Ninja zie je Batman zoals je hem nog nooit eerder zag. Batman Ninja plaatst een van de meest iconische DC-helden in het feodale Japan. Hij is daar samen met vrienden en vijanden - zoals The Joker - naar getransporteerd. Waarom? Een tijdreismachine is op hol geslagen en Batman kan eens een keer niet rekenen op zijn high-tech gadgets. Verwacht héél veel uitzinnige gevechten in Japanse anime-stijl, inclusief origineel ingesproken Japanse stemmen.

Been so long is een muzikale Netflix Original-film over de jonge, alleenstaande moeder Simone. Ze leeft een normaal, gestructureerd leventje in een Londense wijk samen met dochtertje Mandy. Wanneer haar beste vriendin Yvonne haar mee uit neemt, valt ze voor de charmes van de knappe Raymond. Een probleem: Raymond is nét uit de gevangenis. Verwacht veel grappen met muzikale nummers tussendoor.



Documentaires

De bekende bodybuilder Ronnie Coleman wordt niet voor niets 'The King' genoemd. Hij is namelijk de achtvoudig winnaar van de Mr. Olympia-bodybuildcompetitie. Al deze roem komt ook met ingrijpende gevolgen: door meerdere operaties aan zijn lichaam kan Coleman alleen nog maar met krukken lopen. Toch doet 'ie nog steeds aan bodybuilden. Ronnie Coleman: The King is ingrijpende documentaire die je de man achter deze kleerkast laat zien.



Shirkers is een soort True Crime-docureeks in de stijl van Making A Murderer (seizoen 2 is net uit) maar dan (nog) bizarder. Het draait allemaal om regisseuse Sandi Tan die terugkeert naar begin jaren '90. Ze schoot toen samen met vrienden een indiefilm in Singapore en kreeg hulp van de Amerikaanse filmleraar Georges Cardona. Die laatste ging er vervolgens vandoor met de beelden en Tan was haar hele film kwijt. Twee jaar na Cardona's dood in 2011 begint het mysterie zich langzaam te ontrafelen. Wat bezielde hem?