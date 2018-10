Volgens scenarioschrijver Stuart Beattie, die het verhaal en de personages bedacht van de eerste Pirates of the Caribbean-film, is Johnny Depp niet meer te zien in eventuele volgende films in de avonturenreeks.

In gesprek met The Daily Mail TV knikt Beattie wanneer hem wordt gevraagd "of het tijd wordt dat Depp niet langer de ster is van de filmreeks".

De 55-jarige acteur speelt in alle vijf Pirates of the Caribbean-films de hoofdrol van Jack Sparrow. "Ik vind dat hij het geweldig heeft gedaan. Hij heeft zich dat personage helemaal eigen gemaakt. Het is inmiddels de rol waarvan hij het bekendst is."

Depp speelde de piraat in vijf films. De eerste kwam uit in 2003 en vorig jaar verscheen het recentste deel, Salazar's Revenge.

Eerder deze week meldden meerdere Amerikaanse filmmedia dat Disney nadenkt over nieuwe delen in de filmreeks. Deadpool-schrijvers Rhett Reese en Paul Wernick zouden aan deze toekomstige projecten verbonden zijn.

De vorige delen van de filmreeks, die is gebaseerd op de gelijknamige attractie in de Disney-parken, brachten wereldwijd meer dan 3 miljard dollar op (ruim 2,6 miljard euro).

Depp is binnenkort te zien in de Harry Potter-prequel Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald.