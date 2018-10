Betaalzender HBO, producent van successeries als Game of Thrones en Girls, heeft besloten voortaan altijd met een speciale intimiteitscoördinator samen te werken. Acteurs in seksscènes zouden daardoor beter beschermd moeten worden.

Rolling Stone meldt dat de nieuwe baan is getest voor de seksscènes in het tweede seizoen van The Deuce, over prostituees in het New York van de jaren zeventig. De zender heeft nu besloten in alle volgende producties met de coördinator samen te werken.

Het initiatief kwam van Deuce-actrice Emily Meade, die zich afvroeg waarom er nog geen bescherming was voor acteurs in seksscènes, terwijl er voor de kleinste stunts wel al vaklieden worden ingeschakeld. De producent gaf haar gelijk en huurde Alicia Rodis in, een oud-actrice met een specialisatie in stunts en gevechten.

Als allereerste intimiteitscoördinator bij HBO (de baan bestaat al langer in het theater), werkt Rodis als bemiddelaar tussen acteurs, regisseurs, producenten en crewleden.

Coördinator zorgt ervoor dat iedereen zich comfortabel voelt

Rodis leest de scripts, zet discussies op over geplande seksscènes en spreekt persoonlijk met acteurs af. Als er bijvoorbeeld wordt gekozen voor een nieuwe invalshoek in zo'n scène, is zij doorgaans de persoon die dat mededeelt, om af te stemmen waar de grenzen van een acteur of actrice liggen.

Vervolgens speelt ze dat weer door aan regisseurs of producenten. Daarnaast zorgt ze er tijdens de opnames voor dat iedereen zich comfortabel blijft voelen en helpt ze mee om scènes zo goed mogelijk te choreograferen.

'Ik ben er om acteurs een stem te geven'

"Zelfs ik snapte niet hoe dit zo lang genegeerd kon worden", vertelt Rodis. "Er is zo'n ontzettende machtsdynamiek, zo veel druk, en dat hoor je als acteur maar gewoon te slikken. (...) Ik ben er om acteurs een stem te geven, met name de acteurs die het gevoel hebben dat ze geen stem hebben."

Rodis is er ook voor andere werknemers van HBO. "Ik ben er net zo goed voor de producenten, om ervoor te zorgen dat ze weten dat hun set altijd veilig is. Hier zijn we dan, een jaar na #metoo en Brett Kavanaugh zit bij het Hooggerechtshof. Donald Trump is onze president. Probeer dan nog maar eens te zeggen dat we geen cultuur hebben die veranderd moet worden."