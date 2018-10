Helen Mirren heeft haar zinnen gezet op een rol in een James Bond-film. De actrice wil niet in de rol van 'Bond-girl' kruipen, maar hoopt het als slechterik tegen '007' op te mogen nemen.

Mirren vindt dat de tijd rijp is voor een vrouw die de schurk speelt in een Bond-film.

"Vrouwen kunnen tegenwoordig veel coolere schurken spelen. Ik heb altijd een geheime ambitie gehad om zo'n rol te mogen spelen", zegt de 73-jarige actrice in gesprek met Harper's Bazaar.

Toch plaatst ze ook een kanttekening. "De James Bond-franchise is een geoliede machine. Het is moeilijk om een stok achter de deur te krijgen."

Actrice deed voor Fast & Furious screentest bij Vin Diesel

De actrice heeft al de nodige ervaring met het spelen van slechteriken in kaskrakers. Ze is momenteel te zien in The Nutcracker and the Four Realms en eerder was ze als schurk Magdalene Shaw te zien in de Fast & Furious-films.

Die laatste rol kreeg ze door bij producer Vin Diesel een screentest te eisen. Ze heeft de producenten van de nieuwe Bond-film al laten weten dat ze beschikbaar is voor een rol.