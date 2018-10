Acteur Robert de Hoog verwacht dat er wel een tweede seizoen van de Videoland-serie Mocro Maffia komt.

"Het lijkt me heel sterk dat dat er niet zou komen", aldus de 29-jarige De Hoog vrijdag tegenover het AD.

"Na de lovende kritieken is het voor ons een enorme uitdaging om te zorgen dat het nog toffer wordt. Videoland moet de beslissing nemen, maar ik denk dat dat niet lang meer zal duren."

De Hoog vertelt dat hij nooit eerder in een serie speelde "die zo leeft". "Ik krijg reacties uit alle hoeken van de maatschappij. Vanmorgen nog in de Albert Heijn kwamen twee jongens naar me toe. Collega's van Internationaal Theater Amsterdam waren lyrisch. Iedereen vindt het zo tof."

In Mocro Maffia speelt De Hoog de rol van Tatta. Eerder was hij te zien in Nova Zembla, Heer & Meester en Skin. Voor de laatstgenoemde film werd de acteur genomineerd voor een Emmy Award.