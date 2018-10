Filmstudio Paramount gaat een remake maken van de jarennegentighitfilm Clueless. Een van de schrijvers van de film Girls Trip gaat aan de slag als producent en het script wordt geschreven door een van de schrijvers van de Netflix-serie Glow.

Voorbereidingen voor de nieuwe versie van de film zijn nog in een vroeg stadium, meldt Deadline.

Het is daardoor op dit moment nog niet duidelijk of het gaat om een reboot rond de oudere versie van Cher en haar vrienden uit de film uit 1995, of dat het verhaal uit het origineel in een nieuw jasje gegoten is.

Clueless was losjes gebaseerd op het boek Emma van Jane Austen. Alicia Silverstone speelde Cher in de film, een rijk meisje uit Beverly Hills dat zich graag, en met goede bedoelingen, in het leven van anderen mengde. De film zette een aantal acteurs en actrices op de kaart; naast Silverstone hadden ook Paul Rudd, Jeremy Sisto en de in 2009 overleden Brittany Murphy rollen.

De nieuwe film is niet de enige revival van Clueless. Komende maand gaat in New York een op de film gebaseerd toneelstuk met Dove Cameron in de hoofdrol van start.