Tilda Swinton en Idris Elba gaan de hoofdrollen spelen in de nieuwe film van George Miller, bekend van zijn Mad Max-films.

Het filmproject heet Three Thousand Years of Longing. Waar de film over gaat, is nog niet bekend. Miller heeft het scenario van de film geschreven en neemt ook de regie op zich, schrijft filmblad Variety.

Miller heeft de vier Mad Max-films gemaakt en wil ook een vijfde film maken, die de werktitel Mad Max Wasteland heeft. De productie van deze film ligt voorlopig stil.

De eerste Mad Max-film had Mel Gibson in de hoofdrol en kwam in 1979 uit. De laatste film, Mad Max Fury Road, kwam uit in 2015. Daarin speelt Tom Hardy de rol van Max. Het duurde jaren om deze productie van de grond te krijgen.