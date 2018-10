The Crown-hoofdrolspeelster Claire Foy en de Nederlandse actrice Sylvia Hoeks spelen gebrouilleerde zussen in The Girl in the Spider's Web, het vierde verhaal uit de populaire boekenthrillerreeks Millennium. Filmcritici hebben het een en ander aan te merken op de thriller, maar prijzen de prestaties van Hoeks.

AD - 3 sterren

"Lisbeth (Foy) raakt verwikkeld in een internationaal complot rond de Amerikaanse geheime dienst, een misdaadorganisatie genaamd The Spiders en de familievete met haar zus."

"Ondanks deze overmacht lukt het Lisbeth met haar connecties in de hackerswereld en haar eigen vernuft om iedereen min of meer van het lijf te houden. Haar talrijke ontsnappingen worden gaandeweg steeds onwaarschijnlijker. Maar de confrontatie tussen de beide zussen, met Sylvia Hoeks als de albino-achtige Camilla, maakt veel goed."

Trouw - 3 sterren

"Het is een degelijke verfilming van een idiote verzameling verhaallijnen. De Millennium-trilogie draaide om een cultuur van incest en seksueel misbruik en dat is ook de basis van The Girl in the Spider's Web. Maar al snel komt daar de dreiging van een wereldwijde nucleaire oorlog bij."

"Het voelt nogal berekenend. Seksueel misbruik hebben we nu wel gehad, was blijkbaar de gedachte, dus wat kan er nog bij om het lekker spannend te maken? Kernwapens? Bingo. En af en toe fietst er een agent van een Amerikaanse geheime dienst door het beeld die de boel komt verstieren of redden. Maar misschien belangrijker is dat de speurtocht bijna helemaal is ingeruild ten gunste van actie- en achtervolgingsscènes."

De Telegraaf - 3 sterren

"De filmmaker en scriptschrijvers hebben zich hierbij een aantal subtiele, maar ook grotere wijzigingen veroorloofd ten opzichte van het boek die in positieve zin opgevat kunnen worden als een opfrisbeurt."

"Logisch dat je in twee uur op het witte doek niet kunt vatten wat op bijna 450 pagina's met pen te beschrijven is. Maar dat van de vadsige NSA-agent Ed Needham (Lakeith Stanfield) een soort superheld gemaakt is, had niet per se gehoeven."

de Volkskrant - 3 sterren

"Jammer genoeg worden de spelletjes tussen Foy en Hoeks eindeloos gecompliceerd door een plot dat iets van doen heeft met lanceercodes en hacken. En het script - onder meer geschreven door regisseur Fede Alvarez - is bij vlagen zo mal dat het met de beste wil van de wereld niet meer te geloven valt."

"Als een geheim agent wordt opgepakt en de waarschuwing krijgt dat hij op de voet wordt gevolgd, hoe kan hij dan minuten later een compleet wapenarsenaal checken in de achterbak van zijn auto? Valt zulks niet op? En als je vrienden ergens op een afgelegen locatie ondergedoken zitten, bel je dan een taxi?"

NRC - 3 sterren

"Is The Girl in the Spider's Web absurde pulp? Zeker. Verkwanselt het de erfenis van Stieg Larsson? Deels. Maar los gezien van die bagage rest een snel gemonteerde thriller vol goed gechoreografeerde en soms origineel vormgegeven actie. Bij zo'n stijlvol gevecht met rood verlichte gasmaskers in een toilethok annex gaskamer vergeet je hoe ridicuul het allemaal is. Zolang het duurt."

