Leonardo DiCaprio is gestrikt om de hoofdrol te spelen in Killers of the Flower Moon. Het misdaaddrama is gebaseerd op het gelijknamige boek van David Grann.

Het verhaal van Killers of the Flower Moon gaat over het Oklahoma van de jaren twintig van de vorige eeuw, waar olie werd gevonden. De bevolking werd daarna één voor één omgebracht. Nadat het dodenaantal steeg, nam de nieuw opgerichte FBI de zaak op zich. De zaak is een van de grootste misdaadzaken in de Amerikaanse geschiedenis.

"Toen ik het boek van David Grann las, zag ik de beelden gelijk voor mij", zegt regisseur Martin Scorsese tegen Hollywood Reporter. "Ik wist gelijk dat ik er een film van wilde maken. Ik kijk ernaar uit om met Eric Roth en om opnieuw met Leonardo DiCaprio te werken en een verontrustend Amerikaans verhaal naar het doek te brengen."

Scorcese en DiCaprio werkten eerder samen bij films als The Gangs of New York, Shutter Island en The Wolf of Wall Street.