Regisseur Jean-Marc Vallee, bekend van Dallas Buyers Club, werkt aan een film over de relatie tussen John Lennon en Yoko Ono.

Volgens Deadline zijn de gesprekken over het project bijna afgerond. Ono treedt zelf op als een van de producenten.

Ono en Lennon ontmoetten elkaar in 1966 in een galerie in Londen waar Yoko Ono exposeerde. The Beatles, waar Lennon deel van uitmaakte, zaten op dat moment op het toppunt van hun roem.

Het tweetal trouwde in 1969 in Gibraltar. Een jaar later gingen The Beatles uit elkaar, waarna het stel samen nog veel muziek maakte. Ono en Lennon waren nog samen toen hij in december 1980 in New York werd vermoord door een verwarde man.

Het is nog niet bekend wie de hoofdrollen gaan spelen in de film. De inmiddels 85-jarige Ono is als producent betrokken bij het project.