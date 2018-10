Steve Carell, bekend van de Amerikaanse versie van The Office, speelt de mannelijke hoofdrol in de dramaserie die Apple ontwikkelt over de wereld van ochtendtalkshows in New York.

Naast de 56-jarige Carell zijn onder anderen Reese Witherspoon en Jennifer Aniston te zien in de serie. De opnamen moeten volgende week beginnen in Los Angeles.

Volgens Deadline speelt Carell de rol van Mitch Kessler, de presentator van een ochtendtalkshow die het moeilijk heeft met de veranderende tijden in de mediawereld.

Carell was de afgelopen jaren onder meer te zien in de films Foxcatcher en The Big Short. Binnenkort is hij te zien als Donald Rumsfeld in Vice.