Guillermo del Toro gaat voor Netflix een stop-motionfilm maken over het sprookje Pinokkio. De Mexicaan is al jaren bezig de productie van de grond te krijgen en kan nu eindelijk de film gaan maken.

Del Toro gaat volgens The Hollywood Reporter de film schrijven, produceren en regisseren. Het wordt de eerste stop-motionfilm van de Oscarwinnaar.

"Geen enkele kunstvorm heeft mijn leven en werk meer beïnvloed dan animatie en met geen enkel personage in de geschiedenis heb ik zo'n persoonlijke connectie als met Pinokkio", zegt Del Toro in een verklaring. Het wordt een musical die zich afspeelt tijdens het begin van het fascisme in Italië.

"In ons verhaal is Pinokkio een onschuldige ziel met een onverschillige vader die verdwaalt in een wereld die hij niet begrijpt. Hij begint een bijzondere reis die hem een dieper begrip geeft van zijn vader en de echte wereld. Ik wil deze film al maken zolang ik mij kan herinneren", zegt de 54-jarige Del Toro, die eerder films maakte als The Shape of Water en Hellboy.