Vanaf donderdag draait De Dirigent in de bioscopen, de eerste internationale film die Maria Peters maakte. De regisseur genoot erg van haar samenwerkingen met de buitenlandse acteurs.

De film draait om Antonia Brico (Christanne de Bruijn), die er al haar hele leven van droomt dirigent te worden. Niemand gelooft echter in deze droom en daarom keert de Nederlandse Brico, die in Amerika woont, terug naar Europa. In Berlijn wordt ze wél serieus genomen, wat ertoe leidt dat ze eind jaren twintig op haar 27e de eerste succesvolle vrouwelijke dirigent wordt.

Omdat de film zich deels in de Verenigde Staten en Duitsland afspeelt, werkte Peters voor het eerst samen met Engelstalige acteurs.

"Een nieuwe ervaring, dat internationale aspect. Je werkt met mensen die tegenover Meryl Streep of Brad Pitt hebben gestaan of een rol hadden in de Harry Potter-reeks." Vanwege de ruime ervaring van deze acteurs was Peters wat huiverig voor de samenwerking. "Ik vreesde dat het sterren met eisen waren, die op hun wenken bediend wilden worden. Maar het zijn ontzettend aardige mensen, van wie ik enorm genoten heb."

De Nederlandse De Bruijn speelt de hoofdrol in De Dirigent. "Haar eerste filmrol, en dus gelijk de hoofdrol", vertelt Peters. "Ze heeft veel theater en musical gedaan (onder meer Wicked en Sister Act, red.), maar sprong er echt uit bij de audities. Ze speelt ook nog eens piano, wat belangrijk is voor de rol, en heeft tijdens haar jeugd in Amerika gewoond, dus spreekt goed Engels. Op alle fronten is zij een lot uit de loterij."

Regisseur nam contact op met neef Brico

Peters, die eerder films als Sonny Boy en Kruimeltje maakte, kwam op het idee voor De Dirigent toen zij ruim vijftien jaar geleden een documentaire over Brico zag. "Die film werd ingeleid door een Nederlandse man die de volle neef van Antonia is. De documentaire toonde de 72-jarige Brico, die over haar leven vertelt. Uit alles bleek hoe graag zij wilde dirigeren."

Maar in die tijd was dat geen functie die vrouwen bekleedden, legt Peters uit. "Je zag haar pijn, en dat het haar hele leven een gevecht was geweest."

Peters wilde Brico in de film graag in haar jongere jaren volgen. "In de documentaire was Antonia op leeftijd, maar ik dacht: ze is ook jong geweest."

De regisseur nam vervolgens contact op met Brico's neef Rex, om het verhaal van de dirigent zo nauw mogelijk te kunnen volgen. "De film begint wanneer Antonia 24 is en eindigt als ze de dertig heeft bereikt. Over deze jaren is minder bekend, maar hier kon ik met Rex goed over praten."

Overigens leeft Rex Brico nog steeds. "Hij is nu negentig jaar en zijn gezondheid is zwak, hopelijk kan hij bij de première zijn."

Peters werkte dertien jaar aan De Dirigent

In totaal heeft Peters dertien jaar, met tussenpozen, aan De Dirigent gewerkt. "Je moet eerst financiering zoeken, en dat is een langdurige weg. Toen ik vorig jaar groen licht kreeg en hem eindelijk mocht maken, was dat een feest voor mij. Als je zo lang hebt gewacht op iets en dan eenmaal mag, ga je er met volle energie tegenaan."

Peters ziet ook enkele overeenkomsten tussen zichzelf en Brico. "Zij kan alleen maar goed worden als ze een orkest heeft en de muzikanten de muziek spelen waar zij voor staat. Het orkest is haar instrument. Dat geldt ook voor regisseurs en hun cast en crew, zonder hen heb je geen film."