Danny Leiner, de regisseur van onder meer de comedyfilms Dude, Where's My Car? en Harold & Kumar Go to White Castle, is op 57-jarige leeftijd overleden aan kanker.

Leiner overleed donderdag na een lang ziektebed in zijn huis in Los Angeles, meldt zijn broer Ken aan The Hollywood Reporter.

De regisseur regisseerde naast de populaire comedyfilms ook afleveringen van series als The Sopranos, Arrested Development, The Office en Gilmore Girls.

Het recentst werkte Leiner mee aan de televisiecomedy Backwash.