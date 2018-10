Elke week worden er nieuwe films, series en documentaires toegevoegd op Netflix. Deze titels verschenen afgelopen week op de streamingdienst.

Series

Superheld Matt Murdock (Charlie Cox) overleefde ternauwernood een explosie, in de Marvel-special The Defenders. Zijn aartsvijand Kingpin (Vincent d'Onofrio) kiest een nieuwe manier om 'de man zonder angst' te slopen: psychologische oorlogsvoering. Het derde seizoen Daredevil staat sinds vrijdag online. Deze week werd bekend dat twee andere Marvel-series op Netflix ermee stoppen: zowel Iron Fist en Luke Cage krijgt geen derde seizoen.

In The Wanderlust is het liefdesleven van Joy (Toni Collette) en Alan Richards (Steven Mackintosh) na een ongeluk helemaal ingestort. Een therapeut raadt hen aan om ook eens met andere mensen te daten. In eerste instantie lijkt dit goed te gaan, maar de situatie wordt al snel ingewikkeld in deze Britse dramady.

Als je het steengoede The Haunting Of Hill House hebt gezien, geeft Haunted je een nieuwe reeks spookverhalen. Haunted is een 'realityhorrorserie', waarin mensen vertellen over paranormale gebeurtenissen die ze zelf hebben meegemaakt. De verhalen worden aangevuld met ijzingwekkende reconstructies. Stel je maar een soort 12 Geesten, 13 Ongelukken voor.

Supergirl ging deze week weer van start met de eerste aflevering van het vierde seizoen. Elke week verschijnt er ook een nieuwe aflevering van het tweede seizoen Black Lightning. Onverwacht ontbrak de eerste aflevering van het zevende seizoen Arrow afgelopen week. De reden is onduidelijk, maar vanaf vandaag komt Green Arrow weer wekelijks in actie. Later dit jaar ontmoeten de verschillende superhelden elkaar in een bizarre cross-over.

Films

Jamie Foxx en Christoph Waltz leggen een bloederige reis af door het zuiden van de Verenigde Staten in Django Unchained. Django, een vrijgemaakte slaaf, ontwikkelt zich tot dodelijke premiejager die een appeltje te schillen heeft met slavenhandelaar Calvin Candie (Leonardo DiCaprio).

In de Indonesische actiethriller The Night Comes For Us zit nog meer extreem geweld. Een door de Aziatische Triades (Joe Taslim) ingehuurde huurmoordenaar kan het niet over zijn hart verkrijgen om een onschuldig meisje te vermoorden. Iko Uwais (The Raid) krijgt de taak om zijn oud-collega en vriend uit te schakelen.

Er verscheen ook nog kindvriendelijk vermaak deze week: Brave. De Schotse prinses Merida is het helemaal zat dat haar leven bepaald wordt door vage regels. Ze probeert zich te ontworstelen aan het protocol, maar tovert haar moeder per ongeluk om in een beer. Ze heeft al haar moed nodig om de dag te redden.

Documentaires

De eerste docuserie Making A Murderer was een grote hit voor Netflix. Zit Steven Avery al jarenlang onterecht in de gevangenis voor een moord die hij niet pleegde? Het tweede seizoen gaat nog dieper in op de zaak. Over de schuld of onschuld van sommige personages hoeven we gelukkig niet zo lang te twijfelen.

Sinds de jaren zeventig is hiphop stormachtig gegroeid: van lokale block parties tot een wereldwijd muziekfenomeen. Het tweede seizoen van Hip-Hop Evolution toont de ontwikkeling van het 'pooierimago', de doorbraak van MC Hammer in de popmuziek en de opkomst van hardcorerap, met onder anderen The Wu-Tang Clan en Notorious B.I.G.