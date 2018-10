Netflix heeft besloten dat er geen derde seizoen komt van Marvel-serie Luke Cage. Het tweede seizoen kwam in september uit.

"Jammer genoeg komt er geen nieuw seizoen van Luke Cage", laten Netflix en Marvel weten in een gezamenlijke verklaring. "We zijn iedereen die aan de serie heeft gewerkt enorm dankbaar voor de inzet. Ook danken we de fans en kijkers voor hun steun."

Luke Cage is de tweede Marvel-serie in een week tijd die op Netflix geen vervolg krijgt. Onlangs werd bekend dat Iron Fist geen derde seizoen krijgt.

Beide series zijn onderdeel van een vierluik aan Marvel-series op Netflix. De eerste was Daredevil. Vrijdag komt het derde seizoen van deze serie uit. Daarna kwam Jessica Jones, waar ook twee seizoenen van zijn gemaakt. Na twee seizoenen Daredevil en een seizoen van de andere series, maakte Marvel een cross-over: The Defenders.

Luke Cage gaat over een man die door experimenten in de gevangenis een kogelvrije huid heeft gekregen. Daarnaast is hij enorm sterk. Hoewel hij geen held wil zijn, wordt hij toch in die rol gedrongen door zijn krachten.