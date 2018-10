Sylvie Meis heeft een rol bemachtigd in de Duitse versie van Misfit. Meis is in de Duitse remake van het Nederlandse bioscoopsucces te zien als de strenge conrector mevrouw Himmelmann.

Misfit is vanaf 14 maart 2019 in de Duitse bioscopen te zien. De opnames zijn deze week van start gegaan.

De film vertelt het verhaal van Julia, die na een jarenlang verblijf in de Verenigde Staten terugkeert naar Duitsland. In de VS was ze het populairste meisje van haar school, maar in Duitsland is ze een buitenbeentje. De hoofdrol wordt vertolkt door Selina Mour, een zogeten influencer bij onze oosterburen.

In de Nederlandse versie vertolkte YouTuber Djamila de hoofdrol. Misfit was vorig jaar te zien in de Nederlandse bioscopen en trok ruim 260.000 bezoekers. De film was een van de succesvolste Nederlandse releases van 2017.