Actrice Jennifer Morrison annuleert komst naar Heroes Dutch Comic Con

Jennifer Morrison heeft haar komst naar Heroes Dutch Comic Con moeten annuleren. De actrice zit midden in de opnames van een nieuwe HBO-serie en kan daardoor niet naar Nederland afreizen.

In een videoboodschap laat de 39-jarige actrice, die een rol had in House en Once Upon a Time, weten het enorm te betreuren dat ze heeft moeten afzeggen voor het evenement dat op 24 en 25 november plaatsvindt in de Jaarbeurs in Utrecht.

De organisatie van de wintereditie van Dutch Comic Con en het management van de Amerikaanse hebben nog gezocht naar een mogelijkheid om beide zaken met elkaar te combineren, maar dat was tevergeefs.

Dutch Comic Con houdt de deur open voor de komst van Morrison voor een eventuele volgende editie van het evenement.