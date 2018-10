Sam Claflin, Brian Gleeson, Neil Maskell, Kate Dickie en Cosmo Jarvis zijn toegevoegd aan de cast van Peaky Blinders. Het vijftal maakt zijn opwachting in het vijfde seizoen van de dramaserie.

Claflin werd bij het publiek bekend van zijn rol als Finnick in The Hunger Games. Gleeson is te zien in onder meer Logan Lucky. Kate Dickie had een rol in Game of Thrones, waar zij de rol van Lysa Arryn bekleedde. Maskell maakte zijn opwachting in Happy New Year en Jarvis had een rol in Lady Macbeth.

Peaky Blinders is een historische dramaserie over een criminele bende uit Birmingham. De activiteiten van de Peaky Blinders kort na de Eerste Wereldoorlog staan daarbij centraal. De hoofdrollen worden gespeeld door Cillian Murphy, Helen McCrory en Sam Neill.