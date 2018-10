Acteur Rop Verheijen, bij het grote publiek nu bekend als vader Walter in hitserie De Luizenmoeder, had onderschat hoe groot de impact van het spelen van de rol van Robin Visser in Goede Tijden, Slechte Tijden zou zijn.

In de langstlopende Nederlandse soapserie speelde Verheijen tussen 2001 en 2005 de rol van de verstandelijk beperkte Robin. Nu hij terugkijkt op die periode, beseft hij zich pas wat voor invloed die rol op zijn leven had.

"Het was ontzettend leuk om die rol te spelen, maar ik had me totaal niet gerealiseerd wat voor impact het zou hebben", vertelt de acteur bij NPO Radio 5.

"Als ik stond te pinnen, kwamen mensen mij vragen of ik misschien hulp nodig had. Het ging heel ver hoe zij geloofden in dat karakter. Er werden brieven naar Aalsmeer gestuurd met de vraag hoe de makers het voor elkaar krijgen om zo'n jongen dat te laten spelen."

Acteur kijkt zijn prestaties liever niet terug

Zijn prestaties op het witte doek heeft de 43-jarige acteur nooit teruggezien. "Ik vind het sowieso heel confronterend om mijzelf terug te kijken", bekent hij.

"Bij een toneelstuk vervliegt wat je gemaakt hebt; je ervaart een avond met een zaal, en je weet dat het eenmalig is. Tv kan je terugspoelen, inzoomen, elke keer weer terugzien. Ik zie dan vooral elke keer: dat ging fout, of dat speelde ik te groot. Daarom kijk ik liever niets terug."

Verheijen staat momenteel in het theater met De Krijtkring van Bertolt Brecht. Daarnaast zijn de opnames van het tweede seizoen van De Luizenmoeder in volle gang. Ook maakt hij zijn opwachting in Familie Kruys.