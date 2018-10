Ane Crabtree, de maker van het rode kostuum met witte kappen uit de dystopische serie The Handmaid's Tale, is blij dat haar creatie een "krachtig symbool voor de #metoo-beweging" is geworden.

"Het is groots geworden, groter dan het doel waar ik het voor ontworpen heb", vertelt Crabtree in een interview met persbureau AFP.

Het kostuum is, evenals de serie, gebaseerd op een boek van Margaret Atwood uit 1985. Het wordt gedragen door de zogenoemde 'dienstmaagden': de weinig overgebleven vrouwen die nog in staat zijn om kinderen te krijgen en deze gedwongen dienen te produceren voor de totalitaire staat Gilead.

Bij veel protesten voor gelijke vrouwenrechten wordt het kostuum door demonstranten gedragen om hun boodschap kracht bij te zetten. Zo was het kostuum te zien bij demonstraties voor het recht op abortus en bij #metoo-protesten.

"Voor mij is dat briljant nieuws. Als kunstenaar probeer je de tijden uit te drukken en te kijken hoe je het best je boodschap kunt communiceren op emotioneel vlak. Het is heel bevredigend als dat lukt."

​