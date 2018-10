Thrillerschrijver Stephen King is vol lof over The Haunting of Hill House, de nieuwe Netflix-serie waarin de Nederlandse acteur Michiel Huisman de hoofdrol speelt. King wijdde woensdag een Twitter-bericht aan de horrorserie.

"Normaal heb ik niet zoveel met dit soort moderne bewerkingen van oudere verhalen", stelt King. "Maar deze serie is echt geweldig. Komt in de buurt van het werk van een genie, echt. Ik denk dat auteur Shirley Jackson erg tevreden zou zijn."

The Haunting of Hill House, gebaseerd op het gelijknamige boek van Jackson uit 1959, vertelt over vijf broers en zussen die terugkeren naar het huis waar zij hun jeugd hebben doorgebracht. Ze worstelen allemaal met hun eigen jeugdtrauma's en met getroebleerde herinneringen aan het huis. Huisman speelt een van de vijf familieleden.

De serie heeft zich in korte tijd ontpopt tot een grote hit. De recensies zijn erg positief en ook op sociale media uiten kijkers veel lof.