Vera Farmiga en Patrick Wilson zijn gecast voor het derde deel uit de horrorreeks Annabelle. Dit betekent dat hun personages uit griezelhit The Conjuring, de spokenjagers Ed en Lorraine Warren, nu voor het eerst opduiken in een van de spin-offs.

Deadline vermeldt al een deel van het plot. Aan het begin van Annabelle 3 stoppen de Warrens de macabare pop Annabelle weg in hun spookkabinet, waarna het stuk speelgoed zich stort op de tienjarige dochter van Ed en Lorraine.

De film wordt het regiedebuut van Gary Dauberman, de scenarist van de vorige Annabelle-films en de recente remake van It.

The Conjuring werd in 2013 een van de succesvolste horrorfilms, net als het vervolg in 2016. New Line Cinema zette intussen The Conjuring Universe op, waarin de kwade krachten uit het origineel een eigen film krijgen.

Zo volgden er inmiddels twee Annabelle-delen en draait momenteel The Nun in de bioscoop. Annabelle 3 wordt het zesde deel uit New Lines 'griezeluniversum'. De afgelopen vijf films brachten wereldwijd ruim 1,5 miljard dollar op.