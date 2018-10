Keira Knightley gaat de hoofdrol spelen in een tragikomedie over de spraakmakende Miss World-verkiezing van 1970. In die show bestormde de Women's Liberation Movement het podium en werd voor het eerst een zwarte vrouw tot winnaar uitgeroepen.

Naast Knightley krijgen ook Gugu Mbatha-Raw (The Cloverfield Paradox) en Jessie Buckley (Beast) belangrijke rollen in Misbehaviour, meldt Deadline. De film wordt geproduceerd door Suzanne Mackie en geregisseerd door Philippa Lowthorpe, die ook samen achter de hitserie The Crown zaten.

In 1970 volgden ruim honderd miljoen kijkers de missverkiezing, die omstreden was door onder meer het feit dat Zuid-Afrika zowel een zwarte als een blanke kandidaat mocht sturen. Op de avond van de verkiezing probeerde de linkse groepering The Angry Brigade de uitzending te voorkomen met een bom onder een BBC-busje.

Tijdens de show zelf gooiden Women's Liberation Movement-activisten uit protest met meelbommen. Uiteindelijk werd het ook nog een historische avond doordat de donkere Jennifer Hosten als Miss World gekroond werd.

Het is nog niet bekend wanneer Misbehaviour in de bioscoop verschijnt.