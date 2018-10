Idris Elba krijgt een grote rol in de aankomende verfilming van de Broadway-musical Cats. De verfilming heeft een sterrencast, met onder anderen Taylor Swift, Jennifer Hudson, James Corden en Ian McKellen in grote rollen.

De musical is de op drie na langst spelende musical ooit op Broadway en bevat bekende nummers als Memory.

Het verhaal gaat over een kattenstam, de Jellicles, die op een vuilnishoop leven en moeten beslissen welke kat herboren zal worden. Elba, bekend van rollen in Luther en The Wire, krijgt in de film de rol van Macavity, een criminele kat die de leider van de stam ontvoert, schrijft The Hollywood Reporter.

De productie begint later dit jaar, en meer rollen en acteurs zullen dan bekendgemaakt worden. De film, geregisseerd door Les Misérables-regisseur Tom Hooper, komt in december 2019 in de bioscopen.