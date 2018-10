The Conners, de spin-off van de serie Roseanne, beleeft dinsdag zijn première op de Amerikaanse zender ABC. De serie werd gemaakt nadat hoofdrolspeelster Roseanne Barr de sitcom moest verlaten na racistische uitlatingen op sociale media. Recensenten die de eerste afleveringen al mochten bekijken, vinden dat de serie goed standhoudt zonder Barr.

"The Conners is een bovengemiddelde familiekomedie met een sterke cast en scherp geschreven personages, die prima meerdere seizoenen kunnen voortleven. Tenminste, als het publiek het verleden kan vergeten. In de eerste aflevering zitten meerdere verwijzingen naar 'oma Rose' wanneer de familie het zonder haar moet stellen, maar verder is er geen spoor van Roseanne. Barrs naam komt niet voor in de credits en ook haar gezicht is nergens te zien op de familiefoto's in de woonkamer van de Conners."

"De nieuwe dynamiek van de Conners houdt in dat we meer Metcalf te zien krijgen (Laurie, speelt de zus van Barrs personage, red.) en Gilbert (Sara, dochter Darlene, red.) die de onofficiële hoofdrol lijkt te hebben."

The Hollywood Reporter

"The Conners is Roseanne zonder Barr, en hoewel sommige kijkers hierdoor ongetwijfeld afhaken, zal het minstens een even groot aantal kijkers trekken."

"Roseannes vertrek uit de serie is een stuk eervoller en waardiger dan dat van de echte Roseanne uit de show. Het is het belangrijkste onderwerp in de eerste aflevering en woekert nog door in de vierde aflevering. (…) De beste elementen uit de oude show zijn ook de beste elementen in deze nieuwe show. En als je een Roseanne-fan was die niet om Barr kon lachen in het recentste seizoen, dan is het wellicht verstandig om nu wel te gaan kijken."

Variety

"Kan The Conners op een geloofwaardige manier de chaos buiten de set ontwijken, de geest van Barr die nog rondwaart van zich afschudden en zich ook onderscheiden als een eigen show? Ja en nee. In de eerste aflevering wordt er veel aandacht besteed aan de plotselinge afwezigheid van 'oma Rose'."

"Desondanks is het veilig om te stellen dat The Conners zijn best doet om het grote verlies van het personage Roseanne te erkennen. Elke 'Conner' - vooral Dan (John Goodman), Darlene (Gilbert) en Jackie (Metcalf) - probeert zijn of haar rol in de familie nu te bepalen nu Roseanne, ooit de lijm die hen allen bij elkaar hield, er niet meer is."

Een maand na vertrek Barr werd The Connors aangekondigd

Dit jaar maakte de tv-serie Roseanne een comeback op de Amerikaanse televisie, nadat de serie eerder te zien was van 1988 tot 1997. De serie werd echter geannuleerd, nadat hoofdrolspeelster Barr eind mei racistische uitlatingen deed op Twitter.

Barr is creatief en financieel niet meer bij de show betrokken. "Ik heb spijt van de zaken die ertoe geleid hebben mij te moeten verwijderen uit mijn eigen show. Ik ben akkoord gegaan met het voorstel om op deze manier tweehonderd banen te behouden, van cast tot crew. Ik wens hen veel succes toe voor de toekomst", zei Barr tegen Deadline.

Er worden tien afleveringen opgenomen, die primetime uitgezonden zullen worden in de VS. Alle andere leden van de originele cast, die terugkwamen voor de revival zijn teruggekeerd in de nieuwe spin-off.