Ruben van der Meer, Horace Cohen en Lisa Smit zijn toegevoegd aan de cast van de film Baantjer Het Begin. Ook Loes Luca en Robert de Hoog hebben een rol bemachtigd, maakte producent Millstreet Films dinsdag bekend.

Van der Meer en Cohen spelen twee rechercheurs. De Hoog kruipt in de huid van de Amsterdamse crimineel Siem. Luca en Smit spelen de moeder en het zusje van Tonnie Montijn, de nieuwe partner van rechercheur De Cock.

Eerder werd al bekend dat Waldemar Torenstra in de huid kruipt van de jonge De Cock. De rol van zijn partner Montijn wordt vertolkt door Tygo Gernandt. Het idee voor de film en de daarop volgende serie komt van Thijs en Peter Römer, de zoon en kleinzoon van Piet Römer die De Cock speelde in de originele televisieserie.

Verhaal draait om voorkomen aanslag op Beatrix

In de roerige jaren tachtig wordt rechercheur De Cock gestationeerd in het rauwe politiestation op de Warmoesstraat in Amsterdam. Samen met zijn nieuwe partner Montijn stuit de Cock op een moordzaak die leidt naar een mogelijke aanslag tijdens de kroning van prinses Beatrix. Ze moeten alles op alles zetten om een drama op de kroningsdag te voorkomen.

De speelfilm is voorjaar 2019 te zien in de bioscoop en dient als kick-off voor de gelijknamige nieuwe dramaserie, die later in zijn geheel bij Videoland en RTL 4 te zien is. De regie is in handen van Arne Toonen (De Boskampi's). De opnames van de film vinden momenteel plaats.