Peter Dinklage vindt het zonde dat mensen tegenwoordig zo veel weten over het persoonlijke leven van acteurs en actrices. De Game of Thrones-acteur denkt dat al die informatie de interpretatie van het werk kan schaden.

"Het wordt steeds moeilijker om dingen buiten te sluiten, want door sociale media weten we alles van iedereen. Toen ik opgroeide wist ik niets over mijn favoriete acteurs. Ik wist niet wat Marlon Brando, Meryl Streep of Alan Arkin voor ontbijt hadden gegeten", aldus Dinklage, die zegt dat hij dergelijke informatie eigenlijk niet wil hebben, omdat die de vertolking van een personage in de weg kan zitten.

In gesprek met Vulture vertelt de 49-jarige acteur, die vader is van twee kinderen, dat hij details over zijn persoonlijke leven bewust niet vrijgeeft. "Niets weten over een acteur helpt hen in hun werk. Ik maak me zorgen om acteurs die alles laten zien."

"Ik praat nu met jou, maar er is geen haar op mijn hoofd die erover denkt om je te vertellen over mijn persoonlijke leven. Het zou niemand iets moeten schelen, het is mijn leven. Jij leidt het jouwe en ik het mijne."