Het leven van Amy Winehouse is onderwerp van een nieuwe biopic. De familie van de overleden zangeres heeft een miljoenencontract getekend voor de film.

The Sun meldt dat de film zal worden geregisseerd door Alison Owen, bekend als producent van onder meer Saving Mr. Banks en Suffragette. De opnames moeten volgend jaar van start gaan.

Een hoofdrolspeelster moet nog worden gecast. Mitch Winehouse, de vader van Amy, benadrukt dat Lady Gaga geen optie is, ondanks de enthousiaste reacties die zij onlangs kreeg voor haar rol in A Star Is Born. "Ze spreekt onze soort Engels niet. Ik zou het niet erg vinden als het een onbekende, jonge actrice uit Cockney, Londen zou worden, iemand die een beetje op Amy lijkt."

Eerdere verfilming kwam niet van de grond

In 2015 werd er al gesproken over een Winehouse-biopic, met August Rush-maker Kirsten Sheridan als beoogd regisseur. De Zweedse actrice Noomi Rapace, bekend uit de Millennium-trilogie en Prometheus, werd later genoemd als mogelijke hoofdrolspeelster. Mitch Winehouse liet via Twitter weten dat hij nergens van afwist en gaf expliciet aan dat de verfilming er niet zou komen.

De aankondiging voor de nieuwe biopic komt kort nadat Mitch Winehouse bekendmaakte dat er een hologram van zijn dochter wordt gemaakt. De bijbehorende show moet in 2019 gaan toeren.