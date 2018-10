Claire Foy, vooral bekend van haar rol als koningin Elizabeth in The Crown, raakte op haar 23e overspannen. Het leven van de actrice veranderde totaal na haar eerste grote rol en ze kon hier naar eigen zeggen lastig mee omgaan.

"Ik sliep en at een maand lang niet", vertelt de 34-jarige Foy in gesprek met Net-A-Porter.

"Het was vreselijk. Mijn leven was veranderd en het werd me te veel. Ik speelde op dat moment op het toneel en werkte daarnaast nog, en daarbij kreeg ik een grote rol (de hoofdrol in de BBC-serie Little Dorrit, red.). Ik kon dit allemaal niet aan."

Foy, inmiddels gescheiden van haar ex Stephen Campbell Moore, kreeg met hem in 2015 dochter Ivy Rose. Door de geboorte van haar kind ging de actrice anders naar het leven kijken. "Toen ik haar kreeg, dacht ik: je moet je leven op orde krijgen. Ik besefte me dat ik niet zo hoefde te leven. Het was ondraaglijk, ik was mezelf zo zat."

Momenteel verdelen Foy en haar ex de opvoeding van hun dochter. "Dat was altijd al de bedoeling, want ik wilde weer aan het werk." Maar ondanks haar drukke werkbestaan - Foy is binnenkort te zien in The Girl in the Spider's Web - wil ze niet te veel de wereld over. "Ik hou van reizen, maar ik wil niet te ver weg van haar zijn", besluit de actrice.