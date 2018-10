Jim Bakkum heeft voor zijn rol in de boekverfilming Zwaar Verliefd!, nu te zien in de bioscopen, niet extra vaak de sportschool opgezocht.

"Helemaal niet", vertelt de zanger en acteur, die voor zijn rol in Onze Jongens wel flink aan de bak moest, aan NU.nl.

"In de film zit maar één scène waarin mijn shirt uitgaat", aldus de 31-jarige Bakkum. "Sowieso speel ik een heel normale jongen."

De acteur zegt zijn figuur altijd wel in de gaten te houden. "Ik zorg dat het niet de spuigaten uitloopt, maar momenteel train ik helemaal niet en let ik slecht op m'n eten. Daar baal ik wel van, maar het komt echt door tijdgebrek. Straks wil ik het weer gaan oppakken."

In Zwaar Verliefd! is Bakkum te zien met Barbara Sloesen, die ook zijn tegenspeelster was in Onze Jongens. "Ik vind het fijn om met haar te spelen, want wij hebben chemie. Als je dat buiten de camera's al hebt, hoef je dat niet op te roepen tijdens het filmen."

Verder waardeert Bakkum het dat Sloesen een bepaalde imperfectie laat zien in haar rollen. "Ik ben heel klungelig en zij ook, dat roepen we ook bij elkaar op. Die klungeligheid gooit ze in haar rollen en dat is voor veel mensen herkenbaar."

'Jim laat geen haantjesgedrag zien en is een harde werker'

Andersom kan Sloesen aan Bakkum waarderen dat hij oprecht is. "Er zit helemaal geen ego of haantjesgedrag omheen", zegt de dertigjarige Sloesen. "Hij is een harde werker en staat open voor alles."

Wat Sloesen betreft worden de andere twee boeken van Chantal van Gastel, de schrijfster van het boek Zwaar Verliefd!, ook verfilmd met haar en Bakkum in de hoofdrol. "Als mensen hier enthousiast over zijn, betekent dit dat ik sowieso nog twee films met Jim mag draaien. Dat lijkt me geen straf."

Bakkum denkt inmiddels ook wel klaar te zijn voor wat zwaardere rollen. "Ik word vaak gevraagd voor luchtige rollen, maar in het theater heb ik al wel wat zwaardere dingen laten zien. Het lijkt me heel leuk om ooit in een mooi drama te kunnen spelen. Die kant van mezelf heb ik nog nooit echt laten zien."