Een crewlid dat betrokken is bij de filmbiografie You Are My Friend - waarin Tom Hanks de hoofdrol speelt - is overleden na een val. Het zou gaan om een geluidsman die tijdens zijn rookpauze van een balkon viel.

Volgens TMZ kreeg de 61-jarige man een hartaanval, waardoor hij van het balkon viel. Hij werd naar het ziekenhuis gebracht, waar hij drie uur later overleed.

Volgens de krant Pittsburgh Tribune was Hanks aanwezig was op de filmset toen het ongeluk gebeurde, maar dat niemand de man donderdagavond heeft zien vallen.

Omstanders hoorden wel dat hij op de grond terechtkwam en hebben onmiddellijk een ambulance gebeld.

De film gaat over de Amerikaanse kindertelevisiester Fred Rogers, beter bekend als Mr. Rogers.

Eerder dit jaar is een documentaire verschenen over de in 2003 overleden Rogers. De documentaire Won't You Be My Neighbor? werd een onverwachte hit in de Amerikaanse bioscopen.