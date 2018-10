Emma Roberts heeft de hoofdrol te pakken in een schaatsdrama van Netflix. De 27-jarige Amerikaanse actrice is door de streamingdienst vastgelegd om in tien afleveringen van Spinning Out te spelen.

Wie de tegenspeler van Roberts in Spinning Out wordt, is nog niet bekend, schrijft The Hollywood Reporter.

Het schaatsdrama gaat over het leven van Kat Barker (Roberts), dat een dramatische wending krijgt wanneer ze een blessure oploopt en haar loopbaan als kunstschaatser in gevaar brengt. Toch kan ze verder met schaatsen met een partner met een verborgen verleden.

Uiteindelijk is de schaatscarrière van het duo een belangrijke bijzaak wanneer hun leven gevaar loopt. Daardoor worden ze ontmoedigd hun sportprestaties te verbeteren, lopen ze letsel aan lichaam en geest op, moeten ze financiële concessies doen en krijgen ze mentale problemen op weg naar de Olympische Spelen.

Roberts was eerder te zien in films als I Am Michael, Valentine's Day en Scream 4.