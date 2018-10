Voor de hoofdrol in de film Black Widow krijgt actrice Scarlett Johansson een gage van 15 miljoen dollar. Daarmee krijgt ze evenveel uitgekeerd als haar mannelijke collega's Chris Hemsworth en Chris Evans.

Evans verscheen in meerdere Marvel-films als Captain America, terwijl Chris Hemsworth in de huid van Thor kroop. Beide acteurs verdienden per film ook 15 miljoen dollar, terwijl Johansson het met een stuk minder moest doen in haar rol als Black Widow.

Voor de titelfilm Black Widow is de gage van de Amerikaanse nu gelijkgetrokken, schrijft The Hollywood Reporter.

Black Widow is een huurmoordenaar en spion die in meerdere Marvel-films haar opwachting maakte. Zo is Johansson als Black Widow te zien in Iron Man 2, The Avengers, Captain America: The Winter Soldier, Avengers: Age of Ultron, Captain America: Civil War en Avengers: Infinity War.